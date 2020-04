Jastrzębie-Zdrój: siedzisz w domu? Zrób ogród na balkonie. Oto porady Hanny Serwotki, nauczycielki z ,,Korfantego”

Pani Hanna proponuje trzy sprawdzone warianty na piękne kompozycje balkonowe. -Zanim przejdę do kompozycji wspomnę o możliwości zamawiania gotowych sadzonek, bądź nasion drogą internetową bez konieczności wychodzenia z domu. Pierwsza kompozycja to pelargonie w połączeniu z ulubionymi ziołami. Mamy do wyboru mnóstwo wariantów kolorystycznych, ale równie dobrze możemy skupić się tylko na jednym kolorze. Sadzonki pelargonii należy sadzić w grupach razem z gotowymi sadzonkami ulubionych ziół. Mogą to być pietruszka, bazylia, lawenda, rozmaryn. Taka kompozycja będzie długo cieszyć oko - zapewnia Hanna Serwotka.

Budząca się do życia przyroda zachęca do podziwiania jej piękna. W czasie epidemii nie zawsze możemy spędzić tyle czasu na łonie natury, ile byśmy chcieli. Dobrym pomysłem jest założenie domowego ogródka na balkonie. A najlepsze rady? Podzieliła się nimi z nami nauczycielka przedmiotów zawodowych w klasie architekta krajobrazu w Zespole Szkół Nr 2 w Jastrzębiu , pani Hanna Serwotka.

Świetnym wariantem na stworzenie kolorowej balkonowej enklawy będą surfinie. Bardzo wdzięczne i długo kwitnące kwiaty surfinii warto zestawić z wilcem o kontrastowej barwie liści lub smagliczką, której małe kwiaty nadadzą kompozycji lekkości. Dla kogoś, kto chciałby wyhodować sobie pnącze to właśnie jest idealna pora na posianie groszku pachnącego. Można również kupić gotowe sadzonki kobei pnącej, wilca purpurowego o przepięknych niebieskich kwiatach, czy naszą powszechnie znaną i lubianą nasturcję. Pamiętajmy o odpowiedniej podporze dla naszych wijących się piękności. Taką podporę możemy wykonać sami z gałęzi, palików, czy listewek, albo zakupić w sklepie online, gdzie mamy naprawdę spory wybór nie tylko w zakresie materiału wykonania, czy wielkości, ale również designu. Nasze pnącza będą się świetnie czuć w towarzystwie roślin, które zacienią ich system korzeniowy i tutaj wybór jest naprawdę ogromny.



Dobrą propozycją jest posadzenie sadzonek traw ozdobnych np. turzycę włosową, rozplenicę szczecinkowatą, czy kostrzewę siną. Młodzi architekci krajobrazu z „Korfantego” mówią, żeby wybierając donice brać najlepiej te ceramiczne lub z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki atmosferyczne. Jeżeli trzymamy nasze rośliny w cienkich plastikowych doniczkach zadbajmy o osłonki, aby podłoże nie nagrzewało się latem zbyt intensywnie, co mogłoby prowadzić do uszkodzenia systemu korzeniowego rośliny. - Na koniec pamiętajmy o podlewaniu. W słoneczne i gorące dni należy to robić nawet dwa razy dziennie pamiętając, by nie moczyć liści, bo słońce może je uszkodzić – radzi pani Hanna.