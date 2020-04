Jastrzębie-Zdrój: staruszek za kierownicą zagapił się i doprowadził do zderzenia na Armii Krajowej…

Senior prowadzący fiata punto doprowadził do zderzenia z mazdą 6. Sprawca, w wieku 81 lat, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy mazdy.

Zdarzenie z udziałem 81-latka miało miejsce w miniony piątek, 24 kwietnia, o godzinie 15.21.

Wyjeżdżał z ulicy Karola Miarki. Nie wiadomo, czy nie zauważył znaku ustąp pierwszeństwa, czy nie widział mazdy jadącej prawidłowo. Doszło do zderzenia. Mazdą kierował 25 latek.

- Sprawca został ukarany mandatem karnym. Nie okazał nam ubezpieczenia samochodu, w systemie też nie było to odnotowane. Sprawdzamy, czy posiada ubezpieczenie – wyjaśnia Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Gdy go nie będzie miał, zapłaci dużą karę pieniężną i z własnej kieszeni będzie musiał pokryć koszty naprawy samochodów. Najważniejsze, że kierowcy nie ucierpieli. Skończyło się na ogólnych potłuczeniach.

25-latek z mazdy uskarżał się na ból lewej ręki, a pasażerka fiata na ból w klatce piersiowej. Na miejscu pojawiło się pogotowie ratunkowe, ale uznano, że nikt nie wymaga hospitalizacji. Na miejscu do 16.24 pracowali też strażacy. Usunęli z jezdni plamy po oleju, odłączyli akumulatory. Do czasu usunięcia pojazdów z jezdni, pomagali kierować ruchem.