Jastrzębie-Zdrój: ukradli volkswagena i jeździli nim po mieście. Policja szybko wpadła na ich trop

Jastrzębie-Zdrój: ukradli volkswagena golfa i jeździli nim po mieście. Policja szybko wpadła na ich trop



Do kradzieży doszło w miniony poniedziałek, 13 kwietnia, po południu. Jastrzębscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży osobowego volkswagena z rejonu ul. Harcerskiej. Właściciel na chwilę zostawił kluczyki w samochodzie i wyszedł i ten moment wykorzystali złodzieje. Wskoczyli do auta i odjechali z piskiem opon.

- Mundurowi natychmiast przystąpili do poszukiwania pojazdu oraz osób odpowiedzialnych za jego kradzież. Stróże prawa odnaleźli miejsce, w którym złodzieje pozostawili samochód. Chwilę później sprawcy byli już w rękach policjantów. To mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju w wieku 24 i 33 lata. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Skradzione auto wróciło do właściciela. Za kradzież pojazdu grozi im kara do 5 lat więzienia - wyjaśnia Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Policjanci ustalili również, że sprawcy bez konkretnego celu poruszali się po mieście, nie stosując się do przepisów ograniczających przemieszczanie się w związku ze stanem epidemii. Informacja o tym została przekazana do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który może w prowadzonym przez siebie postępowaniu ukarać taką osobę grzywną w wysokości do 30 tys. zł.