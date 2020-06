Jastrzębie-Zdrój: ulica Północna w remoncie. Na długości 800 metrów pojawi się nowy asfalt



Ale nie tylko doczekamy się nowej nawierzchni przy Północnej, w wielu miejscach zmieni się geometria, poprawiająca bezpieczeństwo. W nowych miejscach wyznaczone zostaną przejścia dla pieszych.

- Północna jest na tyle szeroką drogą, że można na niej wytyczyć miejscami nie dwa, a trzy pasy ruchu. Poprawiona zostanie także geometria skrzyżowań. W przyszłości zostaną wykonane na całej długości chodniki i ścieżki rowerowe – mówi Jarosław Piechaczek, zastępca naczelnika wydziału infrastruktury komunalnej i inwestycji.

Roboty, warte 890 tysięcy złotych, podzielono na trzy etapy. Zaczęło się od rozbiórki choćby krawężników, płyt betonowych, chodników, przebudowy wjazdu na targowisko. W pierwszym etapie zmieni się też geometria jezdni.

- Skorygowane zostanie skrzyżowanie z ulicą Sybiraków, na odcinku od ulicy Sybiraków do ulicy Katowickiej jezdnia zostanie zwężona do dwóch pasów ruchu, pojawią się nowe miejsca do przekraczania przez pieszych jezdni ulicy Północnej, zlikwidowane zostaną pasy postojowe – wyjaśniają urzędnicy. W kolejnych etapach ułożona zostanie nowa nawierzchnia. Na początku lipca droga ma być gotowa.

Ale w związku z robotami, trzeba się liczyć z utrudnieniami. Obecnie w godzinach od 7.00 do 17.00. jezdnia jest zwężona, przejazd pojazdów będzie odbywał się przez sfrezowane fragmenty jezdni asfaltowej, mogą wystawać włazy studni ponad sfrezowaną jezdnię, nie będzie oznakowania poziomego.

- Szerokość jezdni ulicy Północnej wynosi około 10 m, dlatego ruch pojazdów na zwężonych odcinkach przez strefę robót powinien odbywać się płynnie. W razie konieczności zapewnione zostanie ręczne sterowanie ruchem na zwężeniu. Ręczne sterowanie ruchem będzie również konieczne podczas frezowania nawierzchni asfaltowej ulicy. Roboty na drugim i trzecim etapie będą trwały kilka dni. Niewykluczone, że niektóre odcinki drogi będą zamknięte całodobowo a objazdy zostaną poprowadzone sąsiednimi ulicami – ostrzegają urzędnicy.