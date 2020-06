Jastrzębie-Zdrój: ulica Północna w remoncie. Tutaj będzie prowadzony objazd na czas przebudowy wiaduktu przy Alei Piłsudskiego

30 dni – a więc na początku lipca ulica Północna będzie równa jak stół. Sporo się tam dzieje, przypomnijmy, roboty obejmują nową nawierzchnię na długości 800 metrów, powstaną też nowe zjazdy, chodniki, krawężniki.

- Inwestycja wkroczyła w drugi etap. Skorygowane zostanie skrzyżowanie z ulicą Sybiraków, na odcinku od ulicy Sybiraków do ulicy Katowickiej jezdnia zostanie zwężona do dwóch pasów ruchu, pojawią się nowe miejsca do przekraczania przez pieszych jezdni ulicy Północnej, zlikwidowane zostaną pasy postojowe – wyjaśnia Izabela Grela, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.