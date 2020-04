Jastrzębie-Zdrój: w mieszkaniu wykryto czad, dobrze, że na czas wezwano strażaków!

We wtorek, 7 kwietnia o 17.45 strażacy zostali wezwano do bloku przy ulicy Turystycznej. Lokatorów zaalarmowała czujka czadu. Strażacy pojawili się w samą porę, bo potwierdzono obecność tlenku węgla w mieszkaniu. Wynik w łazience dał wynik ponad 700 ppm, co jest bardzo wysokim stężeniem, zagrażającym życiu.