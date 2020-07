Jastrzębie-Zdrój: w sobotę otworzą basen letni. Już wszystko gotowe. Ile osób będzie mogło się kąpać?

- Z powodów epidemiologicznych czekają nas dodatkowe warunki korzystania z obiektu. Liczba osób mogących bezpiecznie przebywać na basenie zostanie ograniczona do 1850. Skrócone zostaną godziny otwarcia od 10:00 do 18:00 – informuje Izabela Grela, rzecznik Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

Co to dokładnie oznacza? Zapytaliśmy kierownika obiektu, Arkadiusza Mrozka.

Wiadomo, że przed wejściem do toalet, pryszniców, trzeba będzie założyć maseczkę i zdezynfekować ręce (pojemniki będą się znajdowały przed nimi). Zazwyczaj były dwa place zabaw czynne, tym razem będzie otwarty jeden.

- Ten większy, gdzie odległości pomiędzy urządzeniami jest większy – wyjaśnia Arkadiusz Mrozek. - Będziemy mogli korzystać ze wszystkich atrakcji, zjeżdżalni, natrysków, boisk do siatkówki plażowej.

Woda w basenie jest napuszczona, natomiast w miniony poniedziałek, 6 lipca, przeszła badania sanitarne. Nie wiadomo jeszcze, czy uda się otworzyć kawiarenkę, bo obecnie MOSiR szuka chętnego do wynajęcia pomieszczenia. O bezpieczeństwo kąpielowiczów zadba sześciu ratowników.

Co ważne, zmienią się godziny otwarcia obiektu – zostały skrócone. Nie jak w latach poprzednich od 9 do 20, ale basen czynny będzie od 10 do 18. Ceny biletów będą niezależne od pory dnia i wyniosą 9 zł/normalny, 5 zł/ulgowy, dzieci do lat 3 bezpłatnie.