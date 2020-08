Jastrzębie-Zdrój: w środę, 26 sierpnia, rusza remont wiaduktu na Al. Piłsudskiego. Będą utrudnienia w ruchu

Jastrzębie-Zdrój: rusza remont wiaduktu na Al. Piłsudskiego. Na tą inwestycję czekaliśmy lata

Od 26 sierpnia wyłączona z ruchu zostanie aleja Piłsudskiego w rejonie wiaduktu oraz fragment ulicy Północnej – od skrzyżowania z aleją Piłsudskiego do budynku prokuratury - informują urzędnicy.

Obecnie ze względu na zły stan techniczny obiektu jedna jezdnia jest wyłączona z ruchu, a na drugiej wprowadzone ograniczenia do jednego pasa ruchu. To spory kłopot w Jastrzębiu, bo ruch z ograniczeniem nośności do 3,5 t odbywa się tylko w kierunku ul. Pszczyńskiej. Cała droga, która będzie objęta inwestycją, ma 596 metrów długości, w tym zrobione będą nowe chodniki, ścieżki rowerowe (łącznie prawie 1200 m po obydwu stronach drogi), nowe oświetlenie, odwodnienie.