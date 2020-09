Jastrzębie-Zdrój walczy o tytuł rowerowej stolicy Polski

Już po raz drugi z rzędu Jastrzębie-Zdrój postanowiło zawalczyć o tytuł rowerowej stolicy Polski. Podobnie jak przed rokiem, tak i teraz miasto zgłosiło swój akces do walki o to miano. Rywalizacja nie będzie łatwa, a z pewnością o wiele bardziej zacięta niż w ubiegłym roku. W tegorocznej edycji do konkursu zgłosiły się aż 43 miasta. Co zrobić, aby Jastrzębie zostało rowerową stolicą Polski?