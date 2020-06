Jastrzębie-Zdrój z 1989 roku z lotu ptaka. Piękne lato, życie pod kopalniami, senne blokowiska. Poznajecie nasze miasto?

Jastrzębie-Zdrój: zadał 24-letniej Wiktorii 24 brutalne ciosy nożem. 11 razy uderzył w klatkę piersiową, przebijając serce

Prokuratura w Jastrzębiu-Zdroju skierowała w środę, 10 czerwca do sądu okręgowego w Rybniku akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi J. Oskarżono go o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Z zemsty zabił córkę swojej byłej partnerki, która go zostawiła.