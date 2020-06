Jastrzębie-Zdrój: zadał 24-letniej Wiktorii 24 brutalne ciosy nożem. 11 razy uderzył w klatkę piersiową, przebijając serce

Prokuratura w Jastrzębiu-Zdroju skierowała w środę, 10 czerwca do sądu okręgowego w Rybniku akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi J. Oskarżono go o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Z zemsty zabił córkę swojej byłej partnerki, która go zostawiła. Makabryczne okoliczności zdarzenia odkryto podczas żmudnego, wielowątkowego śledztwa, zakończonego właśnie aktem oskarżenia. Zabójstwo Wiktorii S. miało miejsce 29 września w niedzielę, w okolicy ulic Pileckiego-Szybowej, w pobliżu ogródków działkowych. Wiktoria S. została zaatakowana nożem, gdy spacerowała z psem. Sprawca zadał jej serię ciosów nożem!

Po całym zabójstwie sprawca, który doskonale znał swoją ofiarę, zachowywał się co najmniej dziwnie. Po dokonaniu zbrodni sprawca w telefonie wyszukał najbliższego adwokata - trafił na nazwisko z Wodzisławia. Zadzwonił z informacją, że zabił kogoś i popełni samobójstwo. Mecenas powiadomił natychmiast policjantów. Natychmiast we wskazane miejsce zostały wysłane patrole, celem odnalezienia podejrzanego

- Policjanci w trakcie przeszukania terenu, w zaroślach na osiedlu Przyjaźń znaleźli jastrzębianina, który przyznał się do zabicia kobiety i wskazał mundurowym miejsce, gdzie doszło do zdarzenia - wyjaśnia Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Zasztyletowana 24-latka leżała na drodze przy działkach. Policjanci do czasu przybycia pogotowia ratunkowego udzielali kobiecie pierwszej pomocy, niestety przybyłe na miejsce służby medyczne stwierdziły zgon.

W zakończonym śledztwie ustalono, że Tomasz J. dokładnie zaplanował zbrodnię, przygotował nóż, wiedział, że Wiktoria chodzi tam z psem na spacer. Motywem zbrodni była zemsta na jego byłej partnerce. - Zostawiła go, więc postanowił zabić jej córkę – mówi nam jeden z policjantów.

Po zatrzymaniu mówił policjantom, że zabił, ale już podczas przesłuchania w prokuraturze było inaczej.