Jastrzębie-Zdrój: Zaginął 13-letni Michała Zomerlik. Widziałeś go? Daj znać policji!

Zagineło dziecko! Pomóż policji. Gdzie jest Michał Zomerlik?

13-letni zaginiony Michał Zomerlik jest mieszkańcem Jastrzębia-Zdroju. Ostatni raz widziany był 6 czerwca 2022 roku około godziny 21.

- Chłopiec poinformował mamę, że wychodzi na chwilę do kolegi. 7 czerwca 2022 roku około godziny 11:00 mama nawiązała z synem ostatni kontakt, chłopiec miał wrócić do domu, o godzinie 20:00, niestety do chwili obecnej nie wrócił - móiw Halina Semik, rzeczniczka policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Rysopis zaginionego: wzrost około 170 cm, sylwetka szczupła, oczy niebieskie, włosy ciemny blond. W dniu zaginięcia ubrany był w białą bluzę z kapturem, czarne krótkie spodenki, oraz białe adidasy.

Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje, na temat miejsca pobytu zaginionego proszony jest, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Jastrzebiu-Zdroju– tel. 32 47 87 200 lub z najbliższą jednostką policji pod nr tel. alarmowego 997, lub 112.