Jastrzębie-Zdrój: zbieraj deszczówkę, dostaniesz dotację. To zachęci mieszkańców do oszczędzania wody?

- Pozwala to oszczędzać wodę pitną oraz energię, która jest konieczna do dostarczenia wody pitnej infrastrukturą wodociągową. Dotacja, której dotyczy uchwała, stanowić będzie wsparcie i zachętę dla właścicieli nieruchomości, dla włączenia się do akcji związanej z ochroną wód, poprzez realizowanie przedsięwzięć związanych z mikroretencją – wyjaśnia prezydent Anna Hetman.

Bezśnieżna zima i znikome opady deszczu wiosną sprawiły, że coraz więcej osób zaczyna myśleć, w jaki sposób zaoszczędzić kurczące się zasoby wody. W jej ocenie właśnie taka dotacja zachęci mieszkańców do tego, by zaczęli zbierać deszczówkę, a później wykorzystywać ją do podlewania trawnika w ogrodzie, spłukiwania WC, prania mycia i czyszczenia.

Radnym pomysł przypadł do gustu, zagłosowali za jednogłośnie, bez względu na opcję polityczną. - Zachęcam wszystkich mieszkańców do skorzystania z dotacji i działań proekologicznych. To bardzo mądry, modny i potrzebny program – zachęca radny Szymon Klimczak.

W ramach jastrzębskiego programu małej retencji wód opadowych mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację celową na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych. Dotacje mają pokryć od 60 do 80 proc. inwestycji i sięgać maksymalnie 5 tys. zł. (wykonanie podziemnego zbiornika wody, systemu bioretencji, systemu nawadniania terenów zielonych lub naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe) w zależności od rodzaju oraz tego czy wnioskodawcą jest osoba fizyczna czy prawna.