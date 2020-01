Jastrzębie-Zdrój: zdobądź nawet 8 tysięcy złotych na wymianę starego pieca [NA CO MOŻNA ZDOBYĆ DOTACJĘ?]

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 19 grudnia 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska”.

Dobrze być ekologicznym

O częściowy zwrot kosztów mogą ubiegać się osoby, które planują: budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku, likwidację pozaklasowego węglowego kotła c.o. i zastąpienie go energooszczędnym kotłem c.o. opalanym gazem, olejem opałowym lub zasilanym energią elektryczną, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem c.o. na biomasę oraz kotłem węglowym z automatycznym podajnikiem, zakup i montaż w nowobudowanych budynkach mieszkalnych energooszczędnych kotłów c.o. na biomasę, opalanych gazem, energią elektryczną oraz ogrzewania elektrycznego, podłączenie jednorodzinnego budynku mieszkalnego do miejskiej sieci centralnego ogrzewania, budowę nowych przyłączy do sieci gazowych do budynków mieszkalnych, zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. W celu uzyskania dotacji należy przed realizacją przedsięwzięcia złożyć pisemny wniosek o dotację a następnie zawrzeć umowę dotacyjną z Miastem.