Jastrzębie-Zdrój: złodziejka z markecie uciekała z alkoholem, ale zderzyła się z... przesuwnymi drzwiami

Jastrzębie-Zdrój: złodziejka z markecie uciekała z alkoholem, ale była za szybka dla przesuwnych drzwi...

Było i śmieszno, i straszno - mówią świadkowie. 19-letnia dziewczyna narozrabiała w środę w markecie przy ulicy Podhalańskiej.

Jak ustalili policjanci, 19-latka zrobiła zakupy, ale ukradła buteleczkę spirytusu w kieszeni. Na kasie zapłaciła za inne artykuły i próbowała wyjść. Sęk w tym, że na drodze stanął jej ochroniarz.

- Zareagowała bardzo agresywnie. Najpierw odepchnęła, zaczęła szarpać ochroniarza, po czym chciała wybiec ze sklepu, wpadając na przesuwne drzwi. Wtedy też została zatrzymana przez pracownika sklepu - wyjaśnia Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Po zderzeniu z drzwiami ucierpiała duma 19-latki. To nie był koniec kłopotów podczas tej interwencji. Bo kiedy na miejsce przyjechali policjanci i prowadzili 19-latkę do radiowozu, podbiegł do nich partner 19-latki.