Jastrzębscy abstynenci pojadą rowerami nad morze. Będą świętować rocznicę powstania Solidarności

Już po raz drugi rowerzyści-abstynenci z Jastrzębia-Zdroju wsiądą na rowery i pojadą w Polskę. Celem ich podróży są północne zakątki kraju, a konkretnie Gdańsk, gdzie z końcem sierpnia będą świętować 40 rocznicę powstania Solidarności.

Wyprawa, będąca drugą edycją Jastrzębskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwości Szlakiem Porozumień Sierpniowych rozpocznie się 12 sierpnia. Tegoroczna trasa obejmuje aż 17 miejscowości, wśród których znalazły się miejsca symboliczne dla walczącej w czasach komuny Solidarności, takie jak Jastrzębie-Zdrój, Szczecin i Gdańsk.

Start rajdu zaplanowano pod kopalnią Zofiówka.

- Rajd rozpocznie się 12 sierpnia pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego przy Kopalni Zofiówka. Jego uczestnikami są członkowie i sympatycy środowisk trzeźwości z Jastrzębia-Zdroju i okolic – mówi komandor rajdu Tadeusz Wilk, dodając, że zainteresowani dołączeniem do rajdu mogą włączyć się do wyprawy. - Jedynym warunkiem jest zero alkoholu – podkreśla Wilk.