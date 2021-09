Jastrzębska młodzież lepiej pozna historię miasta. W szkołach ruszają "lekcje o mieście". Uczniowie zgłębią wiedzę na temat Jastrzębia

Autorką nowatorskiego pomysłu jest Katarzyna Barczyńska-Łukasik, nauczycielka historii w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu. Jak mówi pomysłodawczyni "żywych" lekcji, jednym z celów takich zajęć jest skłonienie uczniów do poznania swojego najbliższego otoczenia.

Takich zajęć w jastrzębskich szkołach jeszcze nie było. Uczniowie szkół w Jastrzębiu będą uczestniczyć w "lekcjach o mieście". To unikatowy program nauczania, którego zadaniem jest lepsze zaznajomienie młodzieży z terenami, a także historią Jastrzębia-Zdroju.

- Jedną z form takiego właśnie poznawania swojego miasta mogą być wycieczki do Parku Zdrojowego czy innych historycznych miejsc w Jastrzębiu i poza nim, związanymi z postaciami ważnymi dla naszej historii - zauważa Katarzyna Barczyńska-Łukasik.

Miejscem, gdzie miałyby się odbywać lekcje - zajęcia warsztatowe - jest również remontowana obecnie pokopalniana Łaźnia Moszczenica. - Ekspozycja, która się tam będzie znajdowała, ma być nowoczesna, multimedialna, zachęcając do poznawania dziejów miasta i wyzwalając aktywność młodych ludzi - zaznacza Izabela Grela, naczelnik wydziału Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej UM w Jastrzębiu-Zdroju.

- Będzie też czas na naukę przez działanie - wykonanie fotografii Parku Zdrojowego, przygotowanie potraw czy zebranie relacji na temat życia w mieście na przestrzeni lat, od starszych mieszkańców - dodaje historyczka.

Prezydent Hetman: chcemy, by młodzież czuła więź z miejscem zamieszkania. Rodzice mają wątpliwości

Jak zauważa Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju, "lekcje o mieście" to wiele pozytywów. Włodarz miasta wierzy, że dzięki takim zajęciom młodzież jeszcze bardziej utożsami się z miejscem, w którym żyje na co dzień, a to z kolei da wymierny efekt w przyszłości.