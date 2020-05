Jastrzębska Spółka Węglowa nie zbuduje kopalni Dębieńsko. Powód? Zapaść na rynku i koronawirus

Czy zatem zamknięta w 2000 roku kopalnia Dębieńskow ogóle powstanie? Wygląda na to, że to już koniec projektu, choć właściciel koncesji - australijska firma Prairie Maining Limited, wciąż z tych planów oficjalnie nie zrezygnowała. Skutecznie wybija jej ten pomysł polski rząd, który wolał, by inwestycje przejęła Jastrzębska Spółka Węglowa. Od kilku lat prowadzono rozmowy w tej sprawie z Australijczykami.

Najpierw chcieli Czesi, urządzili...Barbórkę

Przypomnijmy, australijska Prairie Mining Limited przejęła prace nad projektem węglowym Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach po czeskim koncernie NWR, który obiecał mieszkańcom i gminie reaktywację kopalni, ale ostatecznie na zapowiedziach się skończyło. Poprzedni inwestor też obiecywał gruszki na wierzbie. Kilka tysięcy miejsc pracy, mieszkańcy do dziś pamiętają huczną Barbórkę w 2011 roku, która była symbolicznym momentem reaktywacji kopalni. Ulicami miasta przeszła wówczas orkiestra dęta, pod przewodnictwem abp Wiktora Skworca odbyła się uroczysta msza św.

- Dziękujemy Bogu za to, że po 11 latach kopalnia Dębieńsko staje się matką żywicielką - mówił metropolita katowicki. Po nabożeństwie orkiestra wraz z gośćmi i mieszkańcami przeszła do budynku wyremontowanej cechowni kopalni. Tutaj odbyły się oficjalne uroczystości. Abp Skworc poświęcił m.in. obraz św. Barbary, do którego będą się modlić górnicy z kopalni. Były również podziękowania oraz przemowy. - To jest strategiczna inwestycja naszej firmy. To pierwsza w Polsce kopalnia, która od podstaw zostanie stworzona przez prywatną firmę. Pracę znajdzie ponad dwa tysiące mieszkańców. Natomiast pierwsza tona węgla wyjedzie z zakładu już w 2017 roku - wyjaśniał Zdenek Bakala, wówczas wiceprezes NWR.

Zdenek Bakala symbolicznie uruchomił nawet zegar, który zatrzymał się tym miejscu 6 marca 2000 roku (wraz z zamknięciem zakładu). Zegar dalej stoi, żadna tona nie wyjechała, w gminie już nikt nie wierzy, ani nawet nie chce, by kopalnię odtworzono.