Jastrzębski skatepark wyróżniony. Uchodzi za jeden z najlepszych w Polsce

Wpływ na dobre użytkowanie skateparku ma wiele czynników. Zaliczają się do nich między innymi rozmiar przeszkód, który zdaniem Michała Krzywonosa w Jastrzębiu jest idealny.

- Pozwala na to, żeby rozwijać się i próbować nowych trików - wyjaśnia skater, tłumacząc, że z całego serca może polecić to miejsce wszystkim miłośnikom deskorolek. - Ja i mój zespół chętnie będziemy wracać do Jastrzębia - dodaje.