Jastrzębski Węgiel - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ZDJĘCIA, RELACJA Obrona tytułu jeszcze dalej od jastrzębian Piotr Chrobok

Jastrzębie-Zdrój. Na własne życzenie skomplikowali sobie drogę do obrony tytułu mistrza Polski siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Ekipa trenera Nicoli Giolito w meczu rewanżowym we własnej hali miała już kędzierzynian na widelcu, ale beznadziejna postawa w czwartym secie sprawiła, że rywal doprowadził do tie-breaka. W nim górą była ZAKSA, która jest o włos powrotu na mistrzowski tron. Zobaczcie zdjęcia z meczu Jastrzębski Węgiel - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle!