Jastrzębski Węgiel poznał terminarz rozgrywek PlusLigi w nadchodzącym sezonie. Pierwszy domowy mecz sezonu od razu będzie hitem!

Jastrzębski Węgiel poznał terminarz rozgrywek PlusLigi w sezonie 2020/2021, który zainaugurowany zostanie 12 września 2020 roku. W nadchodzącym rozgrywkach w porównaniu do poprzednich sezonów mecze mają być rozgrywane głównie w weekendy, stąd jego wcześniejsze rozpoczęcie.

Siatkarska PlusLiga w sezonie 2020/2021 liczyć będzie 14 zespołów, dlatego łatwo policzyć, że w fazie zasadniczej Pomarańczowi rozegrają u siebie 13 spotkań. Pierwsze z nich zaplanowano na 19 września i od razu będzie to mecz mistrzowskiej wagi. Rywalem podopiecznych Luke'a Reynoldsa będzie wówczas Asseco Resovia Rzeszów.

Niezwykle ciekawie zapowiadają się również spotkania w 5.,10.,17. oraz 19. serii gier, które rozegrane zostaną w jastrzębskiej Hali Widowiskowo-Sportowej. Jastrzębski Węgiel stanie wtedy w szranki kolejno z: VERVĄ Warszawa ORLEN Paliwa, GKS-em Katowice, Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn – Koźle oraz PGE Skrą Bełchatów.

Faza zasadnicza sezonu 2020/2021, która rozpocznie się 12 września potrwa do 27 lutego. Tydzień później ruszy faza play-off, do której zakwalifikują się najlepsze zespoły, które powalczą o medale. Faza play-off trwać będzie do 17 kwietnia 2021 i zwieńczą ją mecze o medale PlusLigi.

Dwa miesiące przygotowań

Mimo, że klubowa siatkówka w Polsce ruszy dopiero za ponad dwa miesiące, Jastrzębski Węgiel w kwestii kadrowej jest już gotowy do gier ligowych. Przed sezonem do drużyny Pomarańczowych dołączyło ośmiu siatkarzy (tylu samo odeszło). Teraz jastrzębianie będą szlifować formę przed meczami o stawkę.

PlusLiga 2020/2021. Terminarz

Poniżej prezentujemy pełny terminarz meczów Jastrzębskiego Węgla w sezonie 2020/2021 w siatkarskiej PlusLidze.

1. kolejka (12-09-2020) Aluron Virtu CMC Zawiercie – Jastrzębski Węgiel

2. kolejka (19-09-2020) Jastrzębski Węgiel – Asseco Resovia Rzeszów

3. kolejka (26-09-2020) Jastrzębski Węgiel – MKS Będzin

4. kolejka (30-09-2020) Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel

5. kolejka (03-10-2020) Jastrzębski Węgiel – VERVA Warszawa ORLEN Paliwa

6. kolejka (10-10-2020) PGE Skra Bełchatów – Jastrzębski Węgiel

7. kolejka (14-10-2020) Jastrzębski Węgiel – Stal Nysa

8. kolejka (17-10-2020) Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk

9. kolejka (24-10-2020) Indykpol AZS Olsztyn – Jastrzębski Węgiel

10. kolejka (31-10-2020) Jastrzębski Węgiel – GKS Katowice

11. kolejka (04-11-2020) Ślepsk Malow Suwałki – Jastrzębski Węgiel

12. kolejka (07-11-2020) Jastrzębski Węgiel – Cerrad Enea Czarni Radom

13. kolejka (14-11-2020) Cuprum Lubin – Jastrzębski Węgiel

14. kolejka (21-11-2020) Jastrzębski Węgiel – Aluron Virtu CMC Zawiercie

15. kolejka (28-11-2020) Asseco Resovia Rzeszów – Jastrzębski Węgiel

16. kolejka (05-12-2020) MKS Będzin – Jastrzębski Węgiel

17. kolejka (12-12-2020) Jastrzębski Węgiel – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn – Koźle

18. kolejka (19-12-2020) VERVA Warszawa ORLEN Paliwa – Jastrzębski Węgiel

19. kolejka (23-12-2020) Jastrzębski Węgiel – PGE Skra Bełchatów

20. kolejka (09-01-2021) Stal Nysa – Jastrzębski Węgiel

21. kolejka (16-01-2021) Trefl Gdańsk – Jastrzębski Węgiel

22. kolejka (23-01-2021) Jastrzębski Węgiel – Indykpol AZS Olsztyn

23. kolejka (30-01-2021) GKS Katowice – Jastrzębski Węgiel

24. kolejka (06-02-2021) Jastrzębski Węgiel – Ślepsk Malow Suwałki

25. kolejka (20-02-2021) Cerrad Enea Czarni Radom – Jastrzębski Węgiel

26. kolejka (27-02-2021) Jastrzębski Węgiel – Cuprum Lubin

Dodajmy, że poza meczami PlusLigi, wielce prawdopodobne, że w Jastrzębiu odbędą się również mecze Pucharu Polski oraz europejskich pucharów.