Jastrzębski Węgiel wystąpi w kolejnym sezonie w Lidze Mistrzów? Wszystko zależy od decyzji PZPS

- O to staraliśmy się i walczyliśmy przez kilka miesięcy. Uważam, że jest to sprawiedliwa decyzja i to się Jastrzębskiemu Węglowi zwyczajnie należy – mówi prezes JW Adam Gorol.

- W drodze wyjątku federacje krajowe mogą zgłosić jeden dodatkowy zespół męski oraz żeński do tych rozgrywek, pod warunkiem że brał on udział w dwóch z trzech ostatnich edycji Ligi Mistrzów i zajął co najmniej piąte miejsce w krajowych rozgrywkach w sezonie 2019/2020 – stanowi wydany przez CEV dokument.

W poprzednim sezonie Jastrzębski Węgiel w rozgrywkach Ligi Mistrzów notował znakomite rezultaty. Fazę grupową Pomarańczowi przeszli jak burza, dwukrotnie pokonując Zenit Kazań. Przygoda jastrzębian w Champions League podobnie jak innych zespołów przymusowo zakończyła się na ćwierćfinale. W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa w kwietniu CEV postanowiła anulować rozgrywki.

W Jastrzębiu przed kolejnymi rozgrywkami mają apetyty na to, by dokończyć rozpoczęte przed rokiem dzieło. - Zrobimy wszystko, by dokończyć to, co rozpoczęliśmy w ubiegłym sezonie, czyli tę drogę na szczyt. Mamy wprawdzie teraz już inny, przebudowany zespół, ale jestem przekonany, że nasza obecna drużyna z nowym szkoleniowcem jest na tyle ambitna i waleczna, że podejmie to wyzwanie. Wierzę w to, że z taką samą lub jeszcze lepszą skutecznością zagramy kolejne mecze w Lidze Mistrzów – przyznaje Adam Gorol.