Jastrzębski Węgiel zamienia parkiet na piasek. Pomarańczowi wystąpią w letniej lidze PLS

W Letniej Lidze PLS wystąpią czołowe drużyny polskiej siatkówki. Spośród zespołów PlusLigi w sezonie 2020/2021 udziału nie weźmie tylko drużyna Czarnych Radom. Ponadto, do plażowej ligi siatkówki dokooptowano także zespoły drugiego szczebla rozgrywkowego w Polsce - BKS Visłę Bydgoszcz, BBTS Bielsko-Biała oraz Krispol Wrześnię.

Letnia Liga PLS to pomysł władz polskiej siatkówki na „odmrożenie” tego sportu w naszym kraju, a jednocześnie zrekompensowanie kibicom przedwcześnie zakończonego z powodu pandemii koronawirusa i nierozstrzygniętego (władze ligi nie przyznały medali i nie wyłoniły mistrza Polski) sezonu 2019/2020 w PlusLidze. Inicjatywa Letniej Ligi PLS zrodziła się niemal bezpośrednio po przerwaniu gier ligowych w końcówce marca.

Zasady, na jakich rozgrywana będzie Letnia Liga PLS różnią się nieco od tych znanych z siatkarskich parkietów. Spotkania będą się toczyły do dwóch wygranych partii. Seta zdobędzie zespół, który pierwszy zgromadzi 25 punktów, zaś ewentualna trzecia partia będzie tie-breakiem rozgrywanym do 15 punktów. Drużyny będą liczyły sobie po cztery osoby.

Zdaniem szkoleniowca JW, Luke'a Reynoldsa pomysł z letnią ligą siatkówki jest strzałem w dziesiątkę. - Grand Prix PLS to dobry pomysł. Uczestnicząc w tych rozgrywkach można zbudować formę, skonfrontować się z rywalami i reprezentować swój klub. Jeśli fani powrócą na obiekty sportowe, trafi się im nowy, ciekawy spektakl i przyjemne wydarzenie, którego można być świadkiem. Letnia Grand Prix umożliwi też nowo zakontraktowanym zawodnikom szybciej zaprezentować się szerszej publice, mecze będą przecież transmitowane w telewizji – wylicza zalety Letniej Ligi Luke Reynolds, trener Jastrzębskiego Węgla.

Zespół Jastrzębskiego Węgla występy w Letniej Lidze PLS rozpocznie już jutro w Krakowie. Los przydzielił Pomarańczowych do grupy z Aluronem Virtu CMC Zawiercie, MKS-em Będzin, a także Stalą Nysa.

Przy całym swoim optymizmie względem pomysłu PLS, trener jastrzębian widzi też jednak jego pewne minusy. - Myślę, że jeżeli letnie rozgrywki miałyby być kontynuowane w kolejnych latach, to uważam, że powinny rozpocząć się wcześniej, jeszcze przed startem przygotowań do sezonu ligowego. W tym roku będziemy rywalizować na piasku już w trakcie przygotowań do nowego sezonu w PlusLidze. W momencie, kiedy zawodnicy są skupieni na pracy – początkowo głównie związanej z obciążeniami w siłowni - przed nadchodzącymi rozgrywkami PlusLigi. Mogą zatem pojawić się jakieś początkowe trudności – zauważa Reynolds.