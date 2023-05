Jastrzębski Węgiel znów wygrał z ZAKSĄ! Pomarańczowych od złota dzieli jeden krok! ZDJĘCIA

Po domowym zwycięstwie 3:0 Jastrzębski Węgiel także na wyjeździe okazał się lepszy od ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i w finałowym starciu do trzech zwycięstw prowadzi już 2:0.

ZAKSA tym razem zaczęła mocno, ale na zwycięstwo w pierwszym secie musiała się mocno napracować. W drugim równa walka trwała do stanu 22:22 i wtedy goście zdobyli trzy punkty z rzędu. Kędzierzynianie mieli pretensje do sędziów o akcję na 22:23 i zażądali wideweryfikacji, która potwierdziła, że zagranie było prawidłowe. Jak się okazało to był przełomowy i kluczowy fragment dla całego spotkania, bo goście wygrali także dwa kolejne sety, zdecydowanie już w nich dominując!

Trzeci mecz finałowy odbędzie się w Jastrzębiu w środę 10 maja o 20.30. Dziesięć dni później oba zespoły spotkają się w finale Ligi Mistrzów.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel 1:3 (26:24, 22:25, 15:25, 19:25).

ZAKSA: Smith, Kaczmarek, Bednorz, Paszycki, Janusz, Śliwka - Shoji (libero) - Staszewski, Stępień, Kluth, Żaliński.

Jastrzębski Węgiel: Fornal, M'Baye, Boyer, Clevenot, Gladyr, Toniutti - Popiwczak (libero) - Szymura, Tervaportti, Hadrava.