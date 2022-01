Jastrzębskie galerię kontrolowane przez policjantów. Mandaty za brak maseczki

Epidemia koronawirusa nadal trwa, a liczba zachorowań na COVID-19 niestety znowu rośnie. Aby powstrzymać zakażenia wirusem, w dalszym ciągu obowiązują restrykcje związane z wprowadzonym stanem epidemii. Maseczki są konieczne w przestrzeniach zamkniętych między innymi w sklepach, autobusach czy tramwajach oraz w miejscach, gdzie panuje ścisk i nie ma możliwości zachowania bezpiecznego odstępu od innych osób. Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju.

Bez wsparcia mundurowych sklepy często nie dają sobie rady z osobami niestosującymi się do obowiązujących obostrzeń. Komunikaty głosowe o obowiązku zachowania dystansu, a także zakrywania nosa i ust są wielokrotnie odtwarzane. Dodatkowo ochrona sklepu na bieżąco zwraca uwagę klientom. Mimo to nadal jesteśmy świadkami przypadków niestosowania się do obowiązujących obostrzeń, a także braku reakcji na interwencje pracowników ochrony.