Jastrzębskie szkoły produkują przyłbice dla szpitala

Zespół Szkół nr 6 i Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju połączyły siły, by razem zrobić coś dobrego. Szkoły postanowiły wspomóc lekarzy miejscowego szpitala w walce z koronawirusem i dzięki wykorzystaniu drukarki 3D produkują dla nich przyłbice.

Na pomysł wpadła Agata Fecek – nauczycielka informatyki z Zespołu Szkół numer 6 im Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Prototyp przyłbicy stworzył jej kolega z pracy, Wacław Gadziejewski. By produkcja mogła ruszyć pełną parą, projekt przeniesiono do Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie zawiaduje nim Artur Hausman. Wydrukowane opaski dostarcza do biura, a pracownicy oczyszczają gotowe elementy z nierówności, nawiercają otwory w foliach i składają przyłbice w całość. Prócz drukarek należących do Centrum, w ruch poszedł również prywatny sprzęt - będący własnością Artura Hausmana i jednego z uczniów.

Choć sam projekt wydaje się prosty, wydruk jednego elementu może trwać nawet 2-3 godziny. Do plastikowej opaski, stworzonej za pomocą drukarki 3D, należy zamontować folię rozmiaru A4. Tak powstaje przyłbica – nieoceniona pomoc dla lekarzy i pielęgniarek, opiekujących się osobami zakaźnie chorymi.