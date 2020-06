Jedyny wiosenny mecz GKS-u Jastrzębie przy Harcerskiej. Tak kibicowaliście jastrzębianom w starciu z Radomiakiem [ZDJĘCIA KIBICÓW]

- To był szalony mecz – skwitował strzelec zwycięskiej bramki Farid Ali. - Najważniejsze, że pokazaliśmy charakter i graliśmy do końca. Mamy ekipę, która nigdy nie odpuszcza i właśnie to udowodniliśmy w drugiej połowie – ocenił pomocnik GKS-u, który dodał, że ani na moment nie zwątpił w możliwość odwrócenia losów meczu.

- Nieważne jaki jest wynik, zawsze trzeba walczyć do końca. Nie ma sensu wychodzić na boisko, jeśli nie nastawiasz się na walkę – mówił wówczas po meczu Ali.