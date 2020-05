JSW: 18 górników z Pniówka z koronawirusem. Spółka apeluje: bądźcie ostrożni w domach

U 18 górników pracujących w kopalni Pniówek stwierdzono zarażenie koronawirusem. Na kwarantannie przebywa 170 osób. Kopalnia zatrudnia 4982 osoby na etatach, a około 2 tysięcy to pracownicy firm zewnętrznych.

Spółka apeluje teraz do pracowników i ich rodzin, aby zachowali odpowiedzialność i byli ostrożni także poza pracą, ograniczyli kontakty. Nie można dopuścić, by wirus się rozprzestrzenił i sparaliżował pracę w kopalniach, tak tak to ma miejsce w przypadku Polskiej Grupy Górniczej.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że kopalnia nie jest samotną wyspą. Każdy z nas poza pracą ma kontakty, które potencjalnie mogą grozić zarażeniem. Dlatego niczego nie ukrywamy, ale jednocześnie apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność poza pracą – mówi Józef Jaszczyk, dyrektor kopalni Pniówek

O ostrożność poza pracą zaapelował także Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW SA..

- Stopniowo są łagodzone restrykcje wprowadzone w ramach ogólnopolskich działań minimalizujących ryzyko zarażenia koronawirusem.