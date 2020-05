JSW: 347 nowych przypadków koronawirusa w kopalniach! Już prawie 1200 zakażonych górników! Dramat w Pniówku

Już co czwarty pracownik kopalni Pniówek, jest zarażony wirusem Covid-19. Mimo to spółka zapewnia, że kopalnia "na bieżąco realizuje zamówienia". Jak to możliwe?

Na środę, 20 maja, w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej potwierdzono 1198 przypadków zarażenia koronawirusem!. - W samym Pniówku jest to 1170 osób, 17 osób w Ruchu Zofiówka, 6 w kopalni Jastrzębie-Bzie, 2 osoby w kopalni Budryk i 3 w Ruchu Borynia. Na kwarantannie przebywa 361 osób - wyjaśnia Sławomir Starzyński, rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ogniskiem zarażeń jest kopalnia Pniówek w Pawłowicach, ale niepokojący jest też wzrost zachorowań w Zofiówce.. Dochodzenie do pełnych zdolności wydobywczych w kopalni Pniówek (sprzed 10 maja) będzie następowało stopniowo, w miarę powrotu do pracy zdrowych pracowników, po dwukrotnych badaniach na obecność Sars-CoV-2. - Kopalnie JSW, w tym kopalnia Pniówek, na bieżąco realizują zamówienia kontrahentów. Terminowość, jakość i wielkość dostaw do odbiorców są na najwyższym poziomie - czytamy w komunikacie JSW. Czy Pniówek prowadzi wydobycie? Ile ścian pracuje? JSW nie chce mówić o szczegółach. - Nie podajemy takich informacji, bo jesteśmy spółką giełdową, mamy swoje procedury. Mamy opracowane plany już od marca na takie ewentualności Dla nas istotnym faktem jest to, że wywiązujemy się ze swoich kontraktów. Organizacja pracy w Pniówku została tak przygotowana, by kopalnia mogła funkcjonować - mówi Starzyński. Przypomnijmy, jeszcze w ubiegły piątek było tylko 399 zarażonych w całej JSW. Teraz jest ich trzy razy więcej. JSW cały czas zapewnia, że wprowadzone procedury bezpieczeństwa przyniosły dobry efekt, a "najgorszy scenariusz" się nie wydarzył...