JSW: drastyczny wzrost liczby zakażonych górników. Na 14 maja jest 245 przypadków koronawirusa w trzech kopalniach

Jastrzębie-Zdrój: “Wypier… do szpitala. Nie chcemy tu zarazy”. Taką kartkę znalazł sanitariusz ze szpitala za wycieraczką szyby

Dokąd dojdziemy nakręcając tę spiralę nienawiści? Co będzie za jej granicą? Będą strzelać do nas? Do górników? Do Ślązakow? - mówi nam jeden z ratowników medycznych z Jastrzębia.