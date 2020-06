JSW: już 2145 przypadków koronawirusa. Górnicy i ich rodziny szybciej dostaną wyniki testów

Trwa walka z koronawirusem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Sytuacja jest tam bardzo trudna, zwłaszcza w dwóch kopalniach: Pniówek i Zofiówka. Na czwartek, 4 czerwca, w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej potwierdzono 2145 przypadków zarażenia koronawirusem.

- W samym Pniówku jest to 1587 osób, 529 osób w Ruchu Zofiówka, 11 w kopalni Jastrzębie-Bzie, 6 osób w kopalni Budryk i 12 w Ruchu Borynia. Na kwarantannie przebywają 222 osoby – informuje Sławomir Starzyński, rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Spółka stawia na szybkie testowanie pracowników na Covid 19, więc zobowiązała wszystkie swoje zakłady do wynajęcia wymazobusów. Obecnie ratownicy medyczni docierają do pracowników, aby pobrać drugi wymaz. To akcja JSW współnie z wojewodą i Wojewódzką Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną .

- Obecnie pobierany jest drugi wymaz, od którego zależy, czy pracownik zostanie dopuszczony do pracy. Na tym zależy nam przecież najbardziej, bo teraz liczy się czas. Chcemy, aby pracownicy jak najszybciej wrócili do pracy – podkreśla Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych, a jednocześnie szef Sztabu Kryzysowego JSW.

Przy okazji personel wyspecjalizowanych karetek testuje też rodziny gónicze. Jak wygląda taka procedura?

– Podjeżdżamy do pacjenta, zabezpieczamy się w odpowiednie kombinezony i maski, które chronią nas, abyśmy nie przywieźli żadnego zakażenia do naszych rodzin­ – wyjaśnia Mateusz Kaczmarek, ratownik medyczny. – Samo badanie nie jest bolesne, ale mało przyjemne, ponieważ wymaz musimy pobrać z dolnej części gardła. Próbkę zabezpieczamy, dostarczamy do laboratorium i po kilku dniach otrzymujemy wynik – dodaje Kaczmarek.

Ratownicy w wymazobusach mają pełne ręce roboty. Każdego dnia są w stanie pobrać do kilkuset wymazów. Do tej pory u pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej dokonano 2300 wymazów.