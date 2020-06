JSW: od dzisiaj, 9 czerwca, dwie kopalnie wstrzymują cykl wydobycia węgla. Ale działa “przygotówka”. Prezes apeluje do załóg

W dwóch kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej - Knurów-Szczygłowice i Budryk – wstrzymano normalny cykl wydobycia węgla. To oznacza, że stanęły ściany wydobywcze, ale pracują oddziały przygotowujące fronty eksploatacyjne – słyszymy w JSW.

- W kopalniach Budryk oraz Knurów-Szczygłowice przez trzy tygodnie prowadzone będą prace niezbędne do zabezpieczenia zakładu przed zagrożeniami naturalnymi oraz roboty zabezpieczające fronty eksploatacyjne. Ich podstawowym celem jest umożliwienie szybkiego powrotu do normalnej produkcji. Ponadto w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych obie kopalnie będą wywiązywały się ze swoich zobowiązań wobec kontrahentów – informuje Jastrzębska Spółka Węglowa.

-Na obecnym etapie zagrożenia epidemicznego racjonalnym rozwiązaniem jest maksymalne ograniczenie pracy w tych kopalniach, ponieważ nie chcemy tworzyć ognisk potencjalnego zarażenia koronawirusem tam, gdzie do tej pory ryzyko było niewielkie. Nasze decyzje są podporządkowane trosce o zdrowie pracowników. Musimy chronić miejsca pracy. Zagrożenie epidemiczne minie i nasza spółka musi być gotowa, aby aktywnie włączyć się w proces odmrażania gospodarki– powiedział Włodzimierz Hereźniak, prezes JSW SA.

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Aktywów Państwowych, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Sztabu Kryzysowego Wojewody Śląskiego, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną na Śląsku, Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o okresowym wstrzymaniu od 9. do 28. czerwca 2020 roku normalnego cyklu wydobycia węgla w dwóch kopalniach: KWK Budryk oraz KWK Knurów - Szczygłowice.

- Mimo podjęcia szczególnych kroków ostrożnościowych, takich jak testy przesiewowe wśród górników, w kilku kopalniach doszło do masowych zakażeń. Dlatego podejmujemy dziś nadzwyczajne działania - podkreśla wicepremier Jacek Sasin.