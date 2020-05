JSW: tabaka i słonecznik zakazany w kopalniach! Górnicy się śmieją, ale mogą być karani za lekceważenie

- To oficjalne zalecenie sztabu kryzysowego, przełożeni na to zwracają uwagę. Na podziałach jest o tym mowa, za złamanie tych zasad grożą kary dyscyplinarne – ostrzega Sławomir Starzyński, rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Setki górników nie wyobraża sobie dniówki bez wciągnięcia tabaki! - to na kopalniach bardzo częsty zwyczaj. Nałogowym palaczom pomaga zapomnieć na jakiś czas o dymku, poza tym – jak zapewniają górnicy - tabaka udrażnia nosi drogi oddechowe , usuwają pył. Innym nałogiem jest słonecznik – chrupie się go wszędzie, i na powierzchni i na dole. Ale od 6 maja, w związku z pandemią koronawirusa, sztab kryzysowy uznał, że górnicy mogą się bez nich obejść.



- Tego jeszcze nie było, żeby mnie za tabakę ktoś z roboty wywalił. Każdy lubi se sznupnąć tabaki. Były przypadki wyrzucenia, ale jak ktoś papierosa i zapalniczkę przemycił. Ale tabaka i słonecznik? - mówi nam jeden z górników z Zofiówki.

Niestety, zalecenie to zalecenie, więc górnicy, którzy je złamią, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Jakimi? - Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Ale będzie traktowane jak każde inne złamanie zasad bhp – dodaje rzecznik JSW.

Pisma do załogi trafiły 6 maja. W zakazie podaje się zakaz spożywania słonecznika “i innych podobnych produktów (zwłaszcza nasion i pestek), których spożycie wiąże się z możliwością wniknięcia bakterii koronawirusa do organizmu”. Podobnie sprawa ma się z tabaką, której zakazano ze względu na: “możliwość wniknięcia bakterii koronawirusa do organizmu w wyniku reakcji kropelkowych po zażyciu używki”.

Zakazy wprowadza się w związku z badaniami potwierdzającymi możliwość takiego zarażenia poprzez przeniesienie bakterii w konsystencji niekropelkowej, niewidocznej dla oczu i nieodczuwalnej dla dłoni” - czytamy w piśmie do górników. - Mając na uwadze dobro wasze i waszych rodzin, oraz dobro zakładu, kierownictwo kopalni apeluje do załogi o zachowanie szczególnych środków ostrożności – apelują szefowie kopalń.