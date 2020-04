Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych, szef sztabu kryzysowego JSW, o walce z koronawirusem na kopalniach. Czy górnicy są bezpieczni?

JSW: wiceprezes Artur Dyczko o walce w koronawirusem z kopalniach: "Przetrwamy trudny czas. Modlę się o to codziennie" Strach jest, ale górnicy pracują normalnie, dostosowując się do nowych wymogów. Nie ma już kolejek do szoli, czy na kopalnianej bramie. Póki co nie ma zachorować na koronawirusa wśród górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

- Bronimy się przed nim, uczymy się żyć i pracować w warunkach zagrożenia.To zagrożenie górnicy traktują bardzo poważnie. Przekonuję się o tym za każdym razem rozmawiając z nimi podczas wizyt na kopalniach - wyjaśnia wiceprezes JSW. Kopalnie są bezpieczne? Bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od pracowników. Kopalnia nie jest źródłem zakażenia. - Jeżeli nikt nie wniesie do niej wirusa, wszyscy będą bezpieczni. Dlatego apeluję, dbajcie o siebie, bo tylko wtedy uratujemy miejsca pracy i zdrowie nas wszystkich. Odpowiedzialne zachowanie poza pracą chroni nas przed zarażeniem w pracy.

Od samego początku przyjęliśmy zasadę, że brama jest nasza linią obrony. Pomiary temperatury ciała wchodzących górników, namioty medyczne dla osób z podejrzeniem, akcja informacyjna. Mamy bardzo dobrze zorganizowaną obronę. Przestrzegam przed nieuzasadnionym optymizmem. Pracownicy funkcjonują w gronie rodzinnym, wśród znajomych, sąsiadów. Robią zakupy. Mimo szczególnych zasad organizacji życia w czasie pandemii, ryzyko zakażenia poza pracą jest bardzo duże. To oznacza, że ryzyko wniesienia choroby na teren zakładów także rośnie. Dlatego przekonujemy górników do samokontroli. Pomiar temperatury ciała przed wyjściem do pracy, stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych poza pracą, dbałość o profilaktykę na co dzień - informuje Dyczko. Po wdrożeniu procedur już nie tworzą się kolejki na bramach, czy przy szoli, choć w pierwszych dniach był z tym kłopot.

- Czy tworzyły się kolejki na bramach? Tak oczywiście, ale powiedzmy sobie szczerze, że nie tworzyły się same. Tłoczyli się pracownicy, którzy nie zawsze przestrzegali ustalonych przez służby ochrony zasad. Ale z satysfakcją mogę powiedzieć, że skutecznie przeprowadzona akcja wyjaśniająca zasady profilaktyki przyniosła pozytywne efekty. Dziś te kolejki to już wspomnienie - wyjaśnia.

Wiceprezes zapowiada też walkę z fake-newsami, które kolportują często sami nieodpowiedzialni pracownicy. Nie będzie tolerancji dla takiego zachowania. Ktoś już rozsyłał SMS z informacją, że rzekomo 6 kwietnia kopalnie miały być zamykane.

- Była to tym bardziej szkodliwa informacja, że jej autor próbował podszyć się pod sztab kryzysowy. Hejt i fake newsy na temat działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa podejmowanych przez sztab kryzysowy JSW albo sztaby kopalniane może doprowadzić do nieodwracalnych strat. Uważam, że każdy, kto przyczynia się do chaosu, sam „wypisuje się” ze społeczności JSW. W historii ludzkości to pierwsza pandemia, która tak szybko opanowała świat. Nikt nie ma gotowych recept. Co wybraliśmy w takiej sytuacji? Racjonalne reakcje na zagrożenie. Dziękuję załodze za ostrożność, odpowiedzialność i etos pracy. Wspólnie przetrwamy trudny czas. Przyznam, że modlę się o to codziennie i nie wstydzę się o tym mówić - kończy wiceprezes.

