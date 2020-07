Juniorzy Jastrzębskiego Węgla drugim zespołem w Polsce. Złoto przegrali w dramatycznych okolicznościach

O krok od wielkiego sukcesu byli juniorzy Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. Podopieczni trenera Dariusza Luksa w fenomenalnym stylu weszli do finału, gdzie od triumfu dzieliło ich kilka punktów. Ostatecznie młodzi Pomarańczowi nie wytrzymali presji i w meczu o złoto pokonał ich stołeczny MOS Wola 3:2 (23:25, 25:19, 24:26, 25:22, 15:13).

Szala zwycięstwa na korzyść MOS Woli Warszawa przechyliła się w samej końcówce meczu, kiedy to zespół warszawski zespół odrobił kilkapunktową stratę. Finałowe zwycięstwo było rewanżem drużyny z Warszawy, którą wcześniej, w meczu fazy grupowej jastrzębianie pokonali 3:1.

Finałowa porażka juniorów Jastrzębskiego Węgla była ich jedyną w całym turnieju, poniesioną jednak w najgorszym dla nich momencie. Przed ostatecznym rozstrzygnięciem turnieju, Akademia Talentów straciła zaledwie trzy sety.

Oprócz dwukrotnych gier z MOS Wolą Warszawa, jastrzębianie rywalizowali i okazywali się lepsi od AKS-u V LO Rzeszów, EKS-u Skry Bełchatów (oba zwycięstwa bez straty seta) oraz częstochowskiego zespołu ECO-TEAM AZS Stoelzle, który pokonali 3:2 w meczu półfinałowym.

Srebrny medal podopiecznych Dariusza Luksa jest drugą zdobyczą medalową jastrzębskich akademików w tym sezonie. Kilka miesięcy temu, w juniorskich mistrzostwach Śląska Akademia Talentów nie znalazła lepszych od siebie i sięgnęła po złoto.

Drugie srebro Akademii w historii wywalczyło 17 adeptów

Krążek ze srebrnego kruszcu jest drugim takim w kolekcji juniorów Akademii Talentów. Wcześniej aspirujący do następców siatkarzy Jastrzębskiego Węgla adepci po srebro sięgnęli w sezonie 2015/2016. Przed rokiem ich łupem padł brązowy medal.

Udział w sukcesie Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla miało 17 młodych zawodników. W składzie juniorskiego zespołu jastrzębian znaleźli się:

Środkowi: Tymoteusz Brzoza, Mariusz Połyński, Mateusz Wojciechowski

Przyjmujący: Adrian Brzenk, Hubert Chudziak, Jakub Czyżowski, Filip Jarosiński

Rozgrywający: Michał Inerowicz, Dawid Gruszczyński, Hubert Szymczak

Atakujący: Marek Komorowski, Jakub Krysiewicz, Filip Roque De Oliveira, Krystian Walczak

Libero: Jakub Janicki

Ponadto, skład srebrnej drużyny uzupełnili środkowy Patryk Cichosz oraz przyjmujący Michał Gierżot, którzy uzyskali angaż na nowy sezon w szeregach pierwszej drużyny Jastrzębskiego Węgla.

Juniorskie mistrzostwa Polski 2020 w Dębicy

Tegoroczne mistrzostwa Polski juniorów odbyły się w pierwszych dniach lipca (1-5.07) w Dębicy na Podkarpaciu. Udział w juniorskich MP wzięło osiem zespołów, które rywalizowały w dwóch grupach. Dwie najlepsze drużyny z każdej z grup weszły do strefy medalowej. W tym samym czasie w Kaliszu odbywała się również rywalizacja juniorek.

Wyniki mistrzostw Polski juniorów w Dębicy:

Grupa A: Hermapol Norwid Częstochowa - AZS UMW Olsztyn 3:2, Trefl Gdańsk - ECO-TEAM AZS Stoelzle Częstochowa 3:0, AZS UWM Olsztyn - ECO-TEAM AZS Stoelzle Częstochowa 2:3, Hermapol Norwid Częstochowa - Trefl Gdańsk 3:2, Trefl Gdańsk - AZS UWM Olsztyn 3:1, ECO-TEAM AZS Stoelzle Częstochowa - Hermapol Norwid Częstochowa 3:0

Grupa B: MOS Wola Warszawa - EKS Skra Bełchatów 3:0, AKS V LO Rzeszów - AT Jastrzębski Węgiel 0:3, EKS Skra Bełchatów - AT Jastrzębski Węgiel 0:3, MOS Wola Warszawa - AKS V LO Rzeszów 3:1, AKS V LO Rzeszów - EKS Skra Bełchatów 3:1, AT Jastrzębski Węgiel - MOS Wola Warszawa 3:1

Mecz o 7. miejsce: AZS UWM Olsztyn - EKS Skra Bełchatów 3:2

Mecz o 5. miejsce: Hermapol Norwid Częstochowa - AKS V LO Rzeszów 1:3

Półfinały: Trefl Gdańsk - MOS Wola Warszawa 2:3, AT Jastrzębski Węgiel - ECO-TEAM AZS Stoelzle Częstochowa 3:2

Mecz o 3. miejsce: Trefl Gdańsk - ECO-TEAM AZS Stoelzle Częstochowa 3:1

Finał: MOS Wola Warszawa - AT Jastrzębski Węgiel 3:2

Klasyfikacja końcowa mistrzostw Polski juniorów w Dębicy:

1. MOS Wola Warszawa

2. AT Jastrzębski Węgiel

3. Trefl Gdańsk

4. ECO-TEAM AZS Stoelzle Częstochowa

5. AKS V LO Rzeszów

6. Hermapol Norwid Częstochowa

7. AZS UMW Olsztyn

8. EKS Skra Bełchatów