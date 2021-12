Kamil Glik nie chce mieć nic wspólnego z Paulo Sousą. Pochodzący z Jastrzębia obrońca reprezentacji Polski odcina się od byłego selekcjonera Piotr Chrobok

Kamil Glik zamieścił na Twitterze wymowny wpis odnoszący się do sytuacji z Paulo Sousą. arc.

To jak to jest? Top czy nie top? - zapytał na Twitterze Kamil Glik, parafrazując słowa Zbigniewa Bońka z konferencji, na której ten przedstawiał Sousę, jako nowego trenera kadry. Pochodzący z Jastrzębia obrońca reprezentacji Polski zamieścił w mediach społecznościowych wpis, pokazujący, że odciął się od kontaktu z byłym trenerem. To jego reakcja na odejście Portugalczyka z reprezentacji.