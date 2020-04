Kamil Glik z Jastrzębia-Zdroju. ZOBACZCIE najpiękniejsze gole Polaka w AS Monaco i kadrze!

Kamil Glik w lipcu 2016 roku przeszedł z AC Torino do AS Monaco. Klub z niewielkiego księstwa zapłacił za Polaka 11 mln euro i z pewnością nigdy nie żałował tych pieniędzy.

Pochodzący z Jastrzębia-Zdroju stoper w barwach AS Monaco rozegrał do tej pory 122 ligowe spotkania. Były zawodnik Piasta Gliwice strzelił w nich 11 goli. Glik jako obrońca nie trafia do siatki zbyt często, ale jak już uda mu się posłać piłkę do siatki rywali, to robi to zwykle w bardzo efektowny sposób.