Kamil Glik z Jastrzębia znowu zaskoczył. Zaprasza do Polski. Zobaczcie, co poleca fanom AS Monaco

Kamil Glik - ulubiony klub i danie

AS Monaco od tygodnia prowadzi w swoich mediach społecznościowych akcję "Road to... " przedstawiając kraje zagranicznych zawodników grających w tym klubie i ich samych. Bohaterem najnowszej odsłony jest Kamil Glik. Grający na Lazurowym Wybrzeżu od 2016 roku obrońca zaprasza fanów AS Monaco do Polski.

W ankiecie "Road to Poland with Kamil Glik" stoper z Jastrzębia-Zdroju zdradza, że jego ulubionym klubem jest Piast Gliwice, bo to właśnie z zespołu aktualnego mistrza Polski wyjechał w 2010 roku na podbój lig zagranicznych. Ulubionym miastem 73-krotnego reprezentanta Polski jest Kraków, a ulubionym miejscem na wakacyjny wypoczynek są Mazury.

Glik przekazał także fanom AS Monaco, że jego ulubionym sportowcem jest ceniony we Francji kolarz Michał Kwiatkowski, a ulubionym daniem są pierogi. 32-letni piłkarz zdradza również, że z celebrytów najbardziej lubi Mateusza Borka, a z piosenkarzy Wojciecha Gąsowskiego. Ulubione słowo polskiego obrońcy Monaco to "dziękuję".