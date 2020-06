Kąpielisko Zdrój w Jastrzębiu pęka w szwach! Dziś otwarto basen, są tłumy! [ZOBACZCIE ZDJĘCIA]



Temperatura 30 stopni przyciągnęła tłumy mieszkańców, zwłaszcza dzieciaków, na basen w Zdroju przy ulicy Witczaka. Z okazji Dnia Dziecka rozdano tysiąc pączków, ufundowanych przez jedną z cukierni!

Na basenie już od rana zaroiło się od kąpielowiczów. Obie niecki pełne, i dla dorosłych, i dla dzieciaków. Także do zjeżdżalni spora kolejna. Przypominamy, że basen jest czynny w godz. 9.00 do 20.00.

Ile kosztują bilety?

Normalny - 9,00 zł

Ulgowy - 5,00 zł

Bilet rodzinny (1 osoba dorosła + 1 dziecko do 12 lat) - 12,00 zł

Grupy zorganizowane (min. 10 osób, opiekun grupy - gratis) - 4,00 zł

Osoby niepełnosprawne + 1 opiekun - bezpłatnie

Dzieci do lat 3 - bezpłatnie

Bilet wstępu popołudniowy w godz. 14.00 do 20.00

Normalny - 7,00 zł

Ulgowy - 4,00 zł