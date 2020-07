Kawiarenka w Parku Zdrojowym znalazła właściciela. W sobotę otwarcie!

Kawiarenka w Parku Zdrojowym ma właściciela i wkrótce zostanie otwarta

Chętnie odwiedzany przez jastrzębian miejscowy Park Zdrojowy jest prawdziwą wizytówką miasta. Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju przybywają do niego całymi rodzinami i nie potrafią nachwalić się tego miejsca. Jego jedyną wadą do tej pory była opuszczona kawiarenka, która przez długi czas nie potrafiła znaleźć właściciela. To jednak uległo właśnie zmianie.

Kawiarnia w Parku Zdrojowym zyskała najemcę i w najbliższą sobotę odbędzie się jej uroczyste otwarcie. - To będzie kawiarenka pełna kultury - zapewniają w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju, dodając, że w jej wnętrzu będzie można nie tylko napić się kawy czy herbaty lub zjeść pyszne ciasta bądź zimne lody.

W „Central Parku”, bo taką nazwę będzie nosić otwarta niebawem kawiarnia będą odbywać się koncerty młodych jastrzębskich muzyków wystawy obrazów i warsztaty dla dzieci.