Kierowcy z Jastrzębia-Zdroju, jutro trzeba będzie skrobać szyby! Ile będzie stopni w nocy z piątek na sobotę?

Upewnij się, czy jutro w Jastrzębiu-Zdroju nie trzeba będzie skrobać szyb. Poranny szron wynika z pogody w nocy, dlatego sprawdziliśmy, jaka będzie. Okazuje się, że w nocy z piątek na sobotę możemy spodziewać się 0°C. Wilgotność powietrza w Jastrzębiu-Zdroju ma wynieść 93%, natomiast prawdopodobieństwo opadów : 20%. Prędkość wiatru przewidywana jest na 22 km/h. To połączenie jest niemal gwarancją powstania oblodzeń w Jastrzębiu-Zdroju w nocy z piątek na sobotę.

Kierowców w Jastrzębiu-Zdroju czeka skrobanie szyb w sobotę ranoPołóż się chwilę wcześniej, bo jutro czeka cię pobudka przed czasem - samochód sam nie zeskrobie sobie lodu z szyb. Pamiętaj, by ubrać się nieco cieplej, bo może to chwile potrwać. A może zdążysz jeszcze zejść do auta i założyć na szybę matę termiczną albo koc?

