Kociaki mieszkańców Jastrzębia są wyjątkowe! Rasowe albo dachowce. Wszystkie są niezwykłe. Dziś mają swoje święto. Zobaczcie ZDJĘCIA

Kociaki mieszkańców Jastrzębia są wyjątkowe! Rasowe albo dachowce. Wszystkie są niezwykłe. Dziś mają swoje święto. Zobaczcie

Od kilkunastu lat, 17 lutego w Polsce obchodzony jest dzień kota. To jeden z tych dni w roku, kiedy możemy podziękować swoim mruczkom za to, że są z nami. A bywa, że tylko oni są w stanie nas zrozumieć i nie ocenić. Oczywiście pod warunkiem drapania za uchem i pełnej miski.

Koty to specyficzne czworonogi. I dobrze wie o tym każdy właściciel małego drapieżcy. Jak nikt potrafią pokazywać swoją obojętność wobec właściciela, zwłaszcza wtedy, gdy to on chce, żeby kiciuś do niego przyszedł.