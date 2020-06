Koniec roku szkolnego 2020 w Jastrzębiu-Zdroju. Tak wyglądało rozdanie świadectw w czasach koronawirusa Zespole Szkół nr 2 [ZDJĘCIA]

To pierwsze takie zakończenie roku w życiu młodych ludzi. W maseczkach, z obowiązkową dezynfekcją rąk, po miesiącach zdalnej nauki. Ale zakończenie roku szkolnego 2020 w Zespole Szkół nr 2 jak zawsze, budziło wzruszenia. Uczniowie wchodzili do Korfantego w kilkunastu grupach, a uroczystości rozdania świadectw organizowano osobno w klasach. Gdyby nie maseczki, płyny dezynfekcyjne na stołach, to byłoby zwykłe zakończenie roku.

Bo były kwiaty dla wychowawców, , życzenia powodzenia, wzruszenia.