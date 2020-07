Kopalnie Budryk i Knurów - Szczygłowice wracają do normalnej pracy i pełnego wydobycia

- Nasze decyzje są podporządkowane trosce o zdrowie pracowników. Musimy chronić miejsca pracy. Zagrożenie epidemiczne minie i nasza spółka musi być gotowa, aby aktywnie włączyć się w proces odmrażania gospodarki. Służą temu plany działań przygotowane na szczeblu Spółki i każdej kopalni. Na obecnym etapie zagrożenia epidemicznego racjonalnym rozwiązaniem jest maksymalne ograniczenie pracy w tych kopalniach, ponieważ nie chcemy tworzyć ognisk potencjalnego zarażenia koronawirusem tam, gdzie do tej pory ryzyko było niewielkie. Apeluję do wszystkich pracowników JSW o zachowanie rygorystycznych zasad profilaktyki. Od państwa odpowiedzialności zależy nie tylko zdrowie współpracowników, ale także zdrowie państwa rodzin - mówił kilka tygodni temu Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW.

Przypomnijmy, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Aktywów Państwowych, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Sztabu Kryzysowego Wojewody Śląskiego, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną na Śląsku, 8 czerwca Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o okresowym wstrzymaniu od 9 do 28 czerwca normalnego cyklu wydobycia węgla w dwóch kopalniach: KWK Budryk oraz KWK Knurów-Szczygłowice.

- W kopalni Knurów-Szczygłowice od 29 czerwca trwa normalny cykl produkcyjny. Kopalnia Budryk planuje powrót do normalnego cyklu produkcyjnego od 7 lipca. Bez zakłóceń pracują pozostałe kopalnie JSW - informuje Sławomir Starzyński, rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W kopalniach nie fedrowano na maksymalnym poziomie, ale to nie oznacza, że nic się nie działo. W kopalniach Budryk oraz Knurów-Szczygłowice przez trzy tygodnie prowadzone były prace niezbędne do zabezpieczenia zakładu przed zagrożeniami naturalnymi oraz roboty zabezpieczające fronty eksploatacyjne. Ich podstawowym celem było umożliwienie szybkiego powrotu do normalnej produkcji. Jak już wcześniej zapowiadało JSW, "w miarę możliwości" obie kopalnie wywiązywały się też ze swoich zobowiązań wobec kontrahentów.