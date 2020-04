Koronawirus w Jastrzębiu. 123 mln złotych na walkę z wirusem dla szpitali. Ile dostanie nasz szpital?

Większość tej sumy, ponad 105 mln zł, pochodzi z funduszy europejskich. 12 mln zł to środki z budżetu państwa. Natomiast 6 mln zł to wkład samych szpitali.

27 beneficjentów będzie mogło skorzystać z tych funduszy i przeprowadzić niezbędne modernizacje, zakupić sprzęt i doposażenie. To potwierdzenie konsekwentnego działania władz województwa na rzecz służby zdrowia - wyjaśnia powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia, modernizację infrastruktury szpitalnej, środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne i urządzenia do dezynfekcji, materiały do diagnostyki niezbędne do leczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.



Ile dostanie szpital w Jastrzębiu?

Środki otrzymają następujące placówki: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu-Zdroju otrzyma 7,7 mln zł. Na wsparcie mogą liczyć także inne placówki w naszym regionie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku – 10,2 mln zł, Miejskie ZOZ w Żorach – 6,4 mln zł, a Szpital Rejonowy w Raciborzu – 9,3 mln zł.