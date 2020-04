Koronawirus w Jastrzębiu. 48-latek złamał zasady kwarantanny. Wyszedł z bratem na...zakupy!

Koronawirus w Jastrzębiu. Mężczyzna złamał zasady kwarantanny. Wyszedł z bratem na...zakupy!

Pamiętajmy, że jednym z podstawowych sposobów walki z rozprzestrzenianiem epidemii koronawirusa jest pozostanie w domu osób objętych kwarantanną. Dzięki temu nie narażamy innych osób na potencjalne niebezpieczeństwo. Niestety zdarzają się sytuacje świadomego łamania zasady kwarantanny. Właśnie policjanci przyłapali na tym mieszkańca Jastrzębia.

Policjanci z Jastrzębia-Zdroju systematycznie sprawdzają miejsca kwarantanny. Każdego dnia o różnych porach dzielnicowi kontaktują się telefonicznie z osobą objętą kwarantanną i proszą ją o podejście do okna oraz pokazanie się.

- Dotychczas prawie wszystkie osoby objęte kwarantanną stosowały się do jej zasad. Niestety wczoraj po godzinie 14. jastrzębianin wykazał się wielką nieodpowiedzialnością. Kiedy policjanci zadzwonili do korzystającego z aplikacji „kwarantanna domowa” mężczyzny ą, okazało się, że niestety tym razem nie ma go pod wskazanym adresem. Wybrał się wraz z bratem do sklepu na zakupy. Podczas drugiej kontroli o godzinie 19. jastrzębianin przebywał już pod wskazanym adresem. Teraz mężczyzna odpowie za swoje nieodpowiedzialne zachowanie - wyjaśnia Halina Semik, rzecznik Komendy Miiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju.