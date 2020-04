Koronawirus w Jastrzębiu. Gdzie kupisz maseczki ochronne w mieście i za ile? Sprawdziliśmy

Obowiązek zasłaniania nosa i ust poza domem wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia. Minister zdrowia Łukasz Szumowski wskazywał, że maseczka ma sens szczególnie, gdy rośnie liczba osób zakażonych bezobjawowo. Zdaniem lekarzy maseczki są ważniejsze niż rękawiczki jednorazowe, ponieważ ręce zawsze można umyć. Coraz więcej firm szyje maseczki, są dostępne w sklepach I aptekach, choć nie we wszystkich.

Nasz dziennikarz obdzwonił kilka firm i większość jastrzębskich aptek. Gdzie jastrzębianie mogą więc kupić maseczki, w jakich cenach?

- Damian Apteka Całodobowa – Harcerska 9, koło Urzędu miasta – 4,50 zł sztuka, jednorazowe, chirurgiczne, 28,50 za sztukę wielorazowe z 10 wkładami. Apteka czynna całą dobę

- Apteka Duos, Podhalańska 26 – cena 4,99 zł za sztukę, otwarte do 21.

- Apteka Zdrowit – ulica Wielkopolska w przychodni, naprzeciw bibioteki – 5,99 za sztukę, otwarta do 19.

- Apteka Damian – Marusarzówny – ,4,99 zł otwarta do 18.

- Apteka Pod Ręką – os. 1000-lecia 3 - 3 zł za sztukę, otwarta do 18.

- Apteka Pod Ręką - 4 zł – (okrąglak) przy kopalni Zofiówka – ulica Wodeckiego, otarta do 18.

- MARIA-PHARM Apteka - Niepodległości 176- 2.50 zł za sztukę – zamknięcie 18.

Moddi - Artystyczna Pracownia Krawiecka – ulica Zielona 25 – koszt 10 złotych. Maseczka dwustronna, z wymiennymi wkładami. Właścicielka firmy, Alina Adamczewska, obecnie pracuje sama I jest w stanie w ciągu dnia uszyć 100 maseczek. Sprzedaje je od wtorku, wcześniej szyła non profit, rozdała co najmniej 600 na potrzeby szpitala, dla urzędu, który rozdawał potrzebującym.

Doris Simon – producent garniturów – 5 zł za sztukę - sklep w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy 11 Listopada 67, Telefon tel. +48 506 500 121, Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek: 9.00 – 19.00, Sobota: 9.00 – 14.00. Cena – 5 zł za sztukę, granatowa, wielokrotnego użytku. Jak informuje właścicielka firmy, Dorota Polit, codziennie firma szyje 1000 sztuk, wszystko schodzi na bieżąco. Można je kupić także w innych salonach firmy: w Radlinie (ul. Kasztanowa 4, tam sklep otwarty do 16 w dni powszednie, do 14 w soboty), Wilczej (ul. Rybnicka 1, w godz. 9.-19), Żorach (al. Zjednoczonej Europy 18).

- PROSPECT GROUP - tel: 605 423 627 maseczki chirurgiczne FPP2 z certyfikatem dostępna ilość szt 100 tysięcy - cena za szt: 3,5 zł (netto) tj. 4,3 zł (brutto) - (minimalne zamówienie 5 tys szt., można negocjować) - odbiór Opolska 26, paw. 722 – FHU Roma