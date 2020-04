Koronawirus w Jastrzębiu: "Jeszcze wrócą piękne dni". Napisy na autobusach MZK mają dodać otuchy mieszkańcom

Przedstawiciele Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, który organizuje komunikację autobusową w kilkunastu gminach regionu rybnickiego, wyszli z z założenia, że mieszkańcom przyda się wsparcie mentalne.

Efekt? Na autobusach zawieszono plakaty z ciekawymi hasłami.

- W dobie epidemii, wielu przeżywa ciężkie chwile i traci nadzieję. Postanowiliśmy przypomnieć, że jeszcze będzie przepięknie… Abyście o tym nie zapomnieli, umieściliśmy optymistyczne hasła na naszych autobusach. Można je zobaczyć od soboty 11 kwietnia.

Plakaty wykonały dwie utalentowane panie. Autorką pierwszego jest Katarzyna Kotnowska, artystka z Krakowa. Drugi to praca Magdaleny Rupińskiej z Jastrzębia-Zdroju. Serdecznie im za to dziękujemy - wyjaśnia Rafał Jabłoński, rzecznik MZK z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Jeden plakat przypomina słowa Tomka Lipnickiego z zespołu Tilt: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie wspaniale". Drugie hasło to: "Jeszcze wrócą piękne dni". Opatrzone dodatkowo serduszkiem.