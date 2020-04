Koronawirus w Jastrzębiu-Zdroju. W komendzie policji urywają się telefony. O co pytają najczęściej jastrzębianie? [PYTANIA I ODPOWIEDZI]

Koronawirus w Jastrzębiu-Zdroju. W komendzie urywają się telefony. O co pytają najczęściej jastrzębianie? [PYTANIA I ODPOWIEDZI]

W dobie pandemii koronawirusa w jastrzębskiej komendzie policjanci nie nadążają odbierać telefonów od mieszkańców, którzy zasypują ich pytaniami. Poniżej prezentujemy listę 14 najczęściej zadawanych. Przeczytajcie odpowiedzi, by już nie dzwonić na policję, która może być w tym czasie potrzebna gdzieś indziej!

1. Na czym polegają ograniczenia w przemieszczaniu się?

Ograniczenie dotyczy przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.

Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Przemieszczać się możesz w przypadku:

• dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),

• wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),

• załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).

Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzony obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),

• osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.