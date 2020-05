Koronawirus w JSW: w poniedziałek, 25 maja, 1400 zakażeń. Załogi kopalń na badaniach. Zobaczcie zdjęcia

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej potwierdzono w poniedziałek 1400 przypadków zarażenia koronawirusem.

- W samym Pniówku są to 1273 osoby, 110 osób w Ruchu Zofiówka, 9 w kopalni Jastrzębie-Bzie, 4 osoby w kopalni Budryk i 4 w Ruchu Borynia. Na kwarantannie przebywa 313 osób. Ogniskiem zarażeń jest kopalnia Pniówek w Pawłowicach - wyjaśnia Sławomir Starzyński, rzecznik JSW.

Dzisiaj mają być podane pierwsze liczby co do przeprowadzonych badań przesiewowych, którymi objęto pracowników załóg. W weekend nasz dziennikarz widział taki punkt w kopalni Zofiówka (urządzony na terenie zakładu, już za bramą).

Kolejny namiot, gdzie prowadzono badania, stał przed kopalnią Pniówek w Pawłowicach Śląskich.

- Nie ma się co obrażać. Wszyscy przez to przechodzimy. Dostałem SMS z wiadomością, kiedy i gdzie się zgłosić. Pobierają wymaz i do domu. Nawet z auta nie trzeba wychodzić - mówił nam jeden z górników przy Zofiówce.